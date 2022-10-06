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شاهد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الكيت كات قبل افتتاحها رسميا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:29 ص
شاهد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الكيت كات قبل افتتاحها رسميا أعمال التطوير بمحيط محطة الكيت كات
كتبت – مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة، فيديو عبر صفحتها على "يوتيوب"، لأعمال تطوير الشوارع والطرق بمحيط محطة مترو الكيت كات الجديدة والمناطق المحيطة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشملت أعمال التطوير، رصف وتطوير ميدان الكيت كات حتى شارع العالمين بحي العجوزة، بالإضافة إلى تطوير طريق النيل المؤدي إلى ميدان الكيت كات وإنشاء ممشى سياحي به، ورفع كفاءة طبقة الطريق والتنسيق العام بميدان الكيت كات.

وتعد محطة مترو الكيت كات إحدى المحطات الجديدة، ضمن 4 محطات وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وذلك ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من العتبة للكيت كات.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات )، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

جدير بالذكر أن وزارة النقل بدأت التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتى تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

 


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