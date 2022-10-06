سومة شقيقة سيدة الكرنك: "عرفتنا كلنا أول ما شافتنا رغم مرور 45 سنة".. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

قالت سومة عبد الرحيم، الشقيقة الصغرى للحاجة رضا عبد الرحيم، سيدة الكرنك، إنها تذكرت مع شقيقتها رضا ذكريات الماضى وأماكن اللهو واللعب، مضيفة أن شقيقتها رضا عرفتهم جميعا رغم مرور 45 سنة على غيابها.

وأضافت سومة لليوم السابع: "أنا شقيقة رضا الصغرى وكانت تربطني برضا علاقة كبيرة فهى شقيقتى الكبرى"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تصف سعادتها بعودة شقيقتها بعد غياب 45 عاما.

وتابعت سومة: "أمى قالتلى أنا حاسة أن أختك رضا على قيد الحياة"، مشيرة إلى أنها تعرفت على شقيقتها من خلال حرق قديم فى جسدها.

وقالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت "تحية"، أنها فوجئت بأحد جيرانها يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا.