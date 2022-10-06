سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لمناقشة شكاوى المواطنين.. صور

وأوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بما لا يخالف القانون.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



لقاء اليوم المفتوح لمناقشة شكاوى المواطنين بالأقصر



سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح مع الأهالى



سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لمناقشة شكاوى المواطنين



سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لحل الشكاوى (1)