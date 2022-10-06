اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:23 ص
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سقوط 2848 عنصرا شديد الخطورة فى حملات أمنية مكبرة على مدار شهر.. تفاصيل

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:00 ص
سقوط 2848 عنصرا شديد الخطورة فى حملات أمنية مكبرة على مدار شهر.. تفاصيل حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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استهدفت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية على مستوى الجمهورية، استمرت لمدة شهر، أسفرت عن ضبط (2848) عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وشملت الحملات نطاق مديريات أمن "أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – السويس - الشرقية – جنوب سيناء – قنا – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – دمياط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد  – الإسماعيلية – مطروح - الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالي مضبوطات (1524) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 1 جرينوف – 236 بندقية آلية -  2 بندقية رصاص – 228 بندقية خرطوش – 73 مسدس – 982 فرد محلى".

وضبطت الحملات كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها "سلاح – قتل – مخدرات – سرقة".

 


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