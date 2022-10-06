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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:33 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.61 للشراء، 19.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، 19.69جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.
 
وقال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.      
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.61 جنيه للشراء.
 
19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.61 جنيه للشراء.
 
19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.61 جنيه للشراء.
 
19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.64 جنيه للشراء.
 
19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.63 جنيه للشراء.
 
19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.66 جنيه للشراء.
 
19.69 جنيه للبيع.

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