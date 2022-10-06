سباح المانش محمد الحسيني: الرئيس السيسى ساعد على دمجنا فى المجتمع

كتب محمد شعلان

أكد البطل المصري محمد الحسيني، سباح المانش، مواظبته على تدريبات السباحة كل يوم لمدة خمس ساعات، قائلا: "بسبح في الساعة 3 كيلو، ومتعود أصلّى الفجر وانزل أدرب، وبعمل بث مباشر على فيس بوك للتواصل مع زملائي".

وأضاف البطل محمد الحسيني، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه بعد انتهاء تمرينه اليومي يذهب إلى الكلية أو وظيفته، مشيرا إلى أنه يعمل منسق لشئون الاحتياجات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، قائلا: "الراحة مش مهمة والأهم أحقق هدفي".

ووجه البطل محمد الحسيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من قرارات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، متابعا: "الرئيس عملنا قوانين لدعم الإعاقة وساعدنا في الدمج والشغل وأنا بشتغل زى أى حد، ولولا قوانين الدمج مكنتش دخلت الكلية ولا عديت المانش ولا اشتغلت في الشباب والرياضة وهو أعطانى فرصة".