"رياضة الغربية" تطلق مسيرة المشى بمشاركة 600 شاب احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للرياضة" مهرجان مشي من أمام الكورنيش وحتى نادى قحافة وبمشاركة الوزير الدكتور أشرف صبحى عبر خاصيه الفيديو كونفرانس لإطلاق إشارة البدء بمشاركه جميع محافظات الجمهورية في نفس الوقت وذلك بحضور الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديريه للرياضه وشويكار الخطيب مدير الاداره العامة للرياضة ومديري الادارات الفرعية.

يأتي ذلك بالتعاون المشترك بين الادارة المركزية للتنمية الرياضية " الاداره العامة للقاعدة الشعبية " وبين مديرية الشباب والرياضة"الادارة العامة للرياضة" وذلك في اطار احتفالات انتصارات اكتوبر حيث نظمت الادارة المركزية للتنمية الرياضية هذا المهرجان احتفالا بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة ليكون في نفس التوقيت بجميع محافظات مصر .

قدم يسرى الديب وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية التهنئة لجميع المشاركين في المهرجان، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكداً أنّ الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب، ووضعهم محل المسؤولية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار الدكتور عبده أبو طالب إلى ضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر في البناء والتنمية، مؤكداً أنّ شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في مسيرة المشي من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.

شارك في المهرجان 600 شاب وفتاة كما شارك فريق skatels وايضا شارك فريق شباب يدير شباب yly في الاعداد والتنظيم وحمل الاعلام كما شارك فريق مراكز شباب مصر، كما قام على التنظيم أخصائي الادارة العامة للرياضة ورؤساء أقسام الرياضي بالإدارات الفرعية.