"رياضة الأقصر" تنظم ماراثون مشى بكورنيش النيل ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، ماراثون مشي بمشاركة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في إطار احتفالات محافظة الأقصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وشارك في الماراثون 1000 شاب من شباب الهيئات الشبابية والرياضية بالأقصر، انطلاقا من أمام معبد الاقصر مرورًا بديوان عام المحافظة والممشى السياحي وصولاً إلى قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وتضمن الماراثون فعاليات رياضية من اسكيت وعروض رياضية متنوعة، وذلك بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة.

كما شارك في الماراثون أعضاء الجوالة من مراكز شباب المحافظة المسيرة حاملين الأعلام، وأعضاء فريق شباب يدير شباب YLY ، وأعضاء مراكز الشباب حاملين علم مصر بطول المسيرة، وذلك بمشاركة مديرى الإدارات الفرعية، تحت إشراف مدير ادارة الرياضة بالمديرية صلاح عز وأعضاء وكالة الرياضة بالمديرية، ومن جانبه تقدم نائب محافظ الأقصر، بخالص التهاني لأهالي محافظة الأقصر وللشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة مؤكدا أنها ستظل مبعث اعتزاز وفخر لكل المصريين.

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وقال المحافظ في برقيته: يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية والوطنية التي سطر فيها الجيش المصرى أعظم معاركه في التاريخ الحديث واستطاع استعادة أرض سيناء الغالية لتمثل تلك المعركة مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.



ماراثون مشي بكورنيش النيل ضمن إحتفالات ذكرى نصر أكتوبر



فعاليات ماراثون مشي بكورنيش الاقصر



الأقصر تنظم ماراثون مشي بكورنيش النيل



الأقصر تنظم ماراثون مشي بكورنيش النيل باحتفالات أكتوبر