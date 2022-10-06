روسيا تبدأ بتصميم محطة فضائية جديدة خاصة بها

كتب محمد جمال

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية عن بدء الأعمال على تصميم محطة فضائية جديدة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" سيرجى كريكاليوف خلال مؤتمر صحفى: "نفكر في بناء محطة فضائية جديدة ونبدأ بأعمال التصميم الأولية".

وتابع قائلا إن "الحل النهائي غير موجود بعد، لكننا سنواصل الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية ما دام بناء بنيتنا التحتية الجديدة مستمرا".

وأضاف: "نحن لا نعرف بعد كيف سيتم بناؤها... لكنني على قناعة بأننا سنواصل الشراكة الدولية، وما دامت رحلاتنا إلى المحطة الفضائية الدولية مستمرة، ستكون هناك شراكة دولية في المحطة المستقبلية والبنية التحتية المستقبلية أيضا".

وجاء ذلك في أعقاب إطلاق مركبة Crew Dragon الأمريكية مع رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا على متنها إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الأربعاء 5 أكتوبر.