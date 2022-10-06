اليوم السابع
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تحية القائد للشعب والأبطال..

رسالة الرئيس السيسى فى الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد.. إنفوجراف

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:04 م
رسالة الرئيس السيسى فى الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد.. إنفوجراف الانفوجراف

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذى نحتفل به اليوم- بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.

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ستظل حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر 
 
استردت قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال
 
أتوجه بالتحية للشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم 
 
تحية لشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية الوطن
 
تحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات
 
خاض السادات الحرب واثقا بالله وعزيمة بنى وطنه ليحقق نصرا عظيما
 
سيظل النصر برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته

 


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