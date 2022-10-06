وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن أوتشا أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر جميع الجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم للجرحى بشكل عاجل.

وكان شرطي سابق قد قام باقتحام مركز لرعاية الأطفال في مقاطعة "نا كلانج"، وأطلق النار على المتواجدين بداخله، ثم توجه إلى منزله وقام بقتل زوجته وطفله.

وأوضحت مصادر شرطية أن منفذ الهجوم كان قد تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.

