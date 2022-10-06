رئيس جمعية المجاهدين: الدولة أنفقت 700 مليار جنيه لتنمية سيناء

كتب عبد الحليم سالم

وجه الشيخ عبد الله جهامة ، شيخ مشايخ سيناء رئيس جمعية مجاهدي سيناء ،التحية لارواح الشهداء والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكري الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة اليوم .

أشار جهامة لـ" اليوم السابع" أن الدولة انفقت 700 مليار جنيه لتنمية سيناء، بداية من تدشين أنفاق جديدة أسفل قناة السويس ، مما يؤكد أن هناك رؤية حقيقة للتنمية ، حيث كنا ننتظر 5 او 6 ساعات على المعدية للعبور ،الان في 10 دقائق تعبر الانفاق التى انهت عزلة سيناء تماما.

واوضح إنه مع انتهاء تطوير ميناء العرش وربطه بميناء نويبع سيكون هناك حركة اقتصادية كبيرة ، لا سيما أن سيناء ،بحاجة إلى استغلال الكنوز المدفونة في وسط سيناء ، حيث لا يوجد الا مصانع قليلة في وسط سيناء لا تكفي لاستخراج كنوزها وثرواتها .

وشدد رئيس جمعية مجاهدي سيناء على مشاركة

رجال الاعمال فى مساعدة الدولة في التنمية في سيناء ،ونطمح ان يكون فيه رواج كبير جدا بعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ للتنمية فى سيناء ، لافتا إن هناك 200 كيلو على ساحل البحر الأبيض كلها شواطي عالمية ، تحتاج لتنمية وسياحة بشكل كبير