رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: جاهزون لاستقبال العام الدراسى الجديد

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور مدحت عوض الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إن الجامعة إحدى الجامعات الجديدة التى تؤهل الخريجين منها لسوق العمل من خلال التخصصات التى تتيحها لهم، مؤكدًأ أن بدأ الدراسة بالجامعة يوم الأحد المقبل بعد أن تم الإنتهاء من وضع كافة اللوائح الدراسية والإنتهاء من كافة الإنشاءات بجانب تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج وتزويدها بالأجهزة الحديثة استعدادًا لإستقبال الطلاب الجدد اللذين اجتازوا اختبارات القبول للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

أضاف، "الحادق"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الجامعة ستقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية "شرق بورسعيد وشمال سيناء" وتشمل البرامج الدراسية الجديدة تكنولوجيا الصناعات الخشبية والصناعات الغذائية والنقل البحرى والموانئ والخدمات السياحية والسفر والخدمات الفندقية.

وتابع رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة التكنولوجية تعلب دورًا هامًا يتمثل فى تأهيل كوادر فنية على أعلى مستوى لمواكبة سوق العمل فضلاً حرص الجامعة عن الشراكات الدولية التى تعقدها مع جامعات ذو خبرة عالية فى التعليم التكنولوجى، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة يتمتعون بالتدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بالجامعة والتى تؤهل الخريجين لسوق العمل المعاصر محليا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد أن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية المتمثلة فى الدبلوم العالى المهنى والبكالوريوس المهنى والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا، مؤكدًا أن الجامعة جاهزة لإستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وفقًا للمعايير الدولية.