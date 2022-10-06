رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان يكرم حفظة القرآن الكريم

أسوان - صلاح المسن

كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الخميس، حفظة القرآن الكريم بمدينة السباعية غرب، بمركز إدفو بمحافظة أسوان في الاحتفال الذى تم تنظيمه بقصر ثقافة السباعية، وذلك فى حضور الشيخ حنفى محمود دياب مدير عام أوقاف أسوان، والشيخ مصطفى عبد الجليل مدير التعليم الإعدادى بمنطقة أسوان الأزهرية، وعيسى سلام مدير إدارة إدفو التعليمية، وأحمد رضوان مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، والشيخ خالد بدري مدير إدارة وعظ إدفو، بجانب محمود عليان رئيس مجلس مدينة السباعية، وأحمد عبادى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية وأسر المكرمين.

وتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين فى مستويات الحفظ الثلاث حفظ 15 جزءا، وحفظ 22 جزء، وحفظ القرآن الكريم كاملاً، بشهادات تقدير وجوائز مالية.

من ناحية أخرى، كان قد تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، معاهد أسوان الابتدائية النموذجية، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوى.

وقام الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية في بداية جولته التفقدية بحضور طابور الصباح بمعهد أسوان الابتدائي النموذجي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، وذلك للاطمئنان على المستوى العام للنظافة بالمعهد، وتفقد الفصول، وتوزيع الطلاب في أماكنهم طبقا لقوائم الأسماء، مشدداً على الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تحديد موعدها يوم الإثنين 10/10/2022 بجميع المعاهد من خلال طابور الصباح، وعقد الندوات الدينية والتثقيفية بمشاركة الطلاب الموهوبين.

كما شملت جولة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية تفقد فصول، وحجرات الأنشطة، ودورات مياه، وفناء معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، وكذلك التأكد من تواجد المعلمين بحصصهم، وتوزيع جدول الحصص والإشراف، طالبا بتحقيق الالتزام والانضباط بداية من أول أيام الدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.