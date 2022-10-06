اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان يكرم حفظة القرآن الكريم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:12 م
رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان يكرم حفظة القرآن الكريم جانب من الحفل
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الخميس، حفظة القرآن الكريم بمدينة السباعية غرب، بمركز إدفو بمحافظة أسوان في الاحتفال الذى تم تنظيمه بقصر ثقافة السباعية، وذلك فى حضور الشيخ حنفى محمود دياب مدير عام أوقاف أسوان، والشيخ مصطفى عبد الجليل مدير التعليم الإعدادى بمنطقة أسوان الأزهرية، وعيسى سلام مدير إدارة إدفو التعليمية، وأحمد رضوان مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، والشيخ خالد بدري مدير إدارة وعظ إدفو، بجانب محمود عليان رئيس مجلس مدينة السباعية، وأحمد عبادى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية وأسر المكرمين.

 

وتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين فى مستويات الحفظ الثلاث حفظ 15 جزءا، وحفظ 22 جزء، وحفظ القرآن الكريم كاملاً، بشهادات تقدير وجوائز مالية.

 

من ناحية أخرى، كان قد تفقد  الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية،  معاهد أسوان الابتدائية النموذجية، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوى.

 

وقام الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية في بداية جولته التفقدية بحضور طابور الصباح بمعهد أسوان الابتدائي النموذجي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، وذلك للاطمئنان على المستوى العام للنظافة بالمعهد، وتفقد الفصول، وتوزيع الطلاب في أماكنهم طبقا لقوائم الأسماء، مشدداً على الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تحديد موعدها يوم الإثنين 10/10/2022 بجميع المعاهد من خلال طابور الصباح، وعقد الندوات الدينية والتثقيفية بمشاركة الطلاب الموهوبين.

 

كما شملت جولة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية تفقد فصول، وحجرات الأنشطة، ودورات مياه، وفناء معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، وكذلك التأكد من تواجد المعلمين بحصصهم، وتوزيع جدول الحصص والإشراف، طالبا بتحقيق الالتزام والانضباط بداية من أول أيام الدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.


منطقة أسوان الأزهرية

حفظ القرآن

القران الكريم

أسوان



الموضوعات المتعلقة

الأزهر يهتم بالارتقاء بحفظ القرآن الكريم لطلابه.. وضع خطة متكاملة تتضمن الاهتمام بتلاوة القرآن بطابور الصباح.. مراجعة مستمرة لما تم حفظه.. عدم السخرية أو الاستهزاء بالطالب المخطئ وعدم القسوة عند تصحيح الأخطاء

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:00 ص

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم وأوائل الشهادات فى المنوفية.. صور وفيديو

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:24 م

شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم والحديث بمراكز الشباب

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:08 م

أهالي قرية الكرما في الغربية يحتفلون بتكريم 2700 طفل من حفظة القرآن الكريم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة