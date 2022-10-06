رئيس الكنيسة الأسقفية من تونس: رسالتنا تغيير مجتمعاتنا للأفضل

كتب: محمد الأحمدى

افتتح دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اجتماعات سنودس (الهيئة العليا للكنيسة، إبروشية شمال إفريقيا بالعاصمة التونسية تونس).

وبدأ رئيس الأساقفة كلمته بالصلاة، مؤكدًا إن رسالة الكنيسة تقديم خدام مسئولين أمام الله ويلعبون دورًا فى تطوير وتنمية وخدمة مجتمعاتهم.

وقال رئيس الأساقفة إن الحصاد كثير والفعلة قليلون فالحياة المسيحية الحقيقية ليست سهلة ولا هادئة ولكنها تحتاج لاجتهاد وتعب والتزام.

وترأس رئيس الأساقفة خدمة تثبيت أى ضم أعضاء جدد للكنيسة وكلف جوناثان ستورمس كخادم علمانى بكنيسة طرابلس بليبيا ليصبح مساعدًا للقس المسئول عن الخدمة هناك.

وكان رئيس الأساقفة وصل تونس على رأس وفد كنسى يضمه والقس ديفيد عزيز المشرف على كنائس الإسكندرية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية والقس مارك سنادة المسئول عن خدمة الشباب والمدرس بكلية اللاهوت ومحب نعيم مدير المركز الإعلامي وذلك لحضور السنودس المحلى.