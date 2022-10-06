ذكرى نصر أكتوبر.. ميدان العظماء فى دمياط يخلد ذكرى بطل الظل رفعت الجمال

دمياط - فريق المحافظات

ميدان العظماء، أو ميدان سرور وسط محافظة دمياط، هذا المكان الذي يمتلك جدارية بها صور لأبرز الشخصيات التاريخية من أبناء محافظة دمياط، كل منهم لهم قصته وبطولاته الخاصة، ولكن يبقي البطل "رفعت الجمال" صاحب الشخصية الاستثنائية في التاريخ المصري.



تضمنت لوحة الشرف صورته، تخليدا لذكراه وما قدمه خلال مسيرته فى العمل المخابراتي من أجل الوطن، تمكن هذا البطل التاريخى من كشف لغز خط بارليف هذا السد الذى لطالما تباهت به قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نصر أكتوبر العظيم.



تمكن ابن محافظة دمياط من التوصل للرسومات الهندسية الخاصة بهذا الحصن، أيضا كان له الدور الأبرز في حصد المعلومات اللازمة عنه، فضلا عن مشاركته في جمع البيانات اللازمة عن حالة الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية وقتها ومدى استعدادهم لحرب أكتوبر. "رفعت الجمال" أو "رأفت الهجان" كلاهما وجهان لشخصية واحدة جسدها بطل الظل "رفعت الجمال".





ابطال-دمياط-في-حرب-اكتوبر



البطل-رفعت-الجمال-بجدارية-عظماء-دمياط



اللواء-جابر-نجم-والفريق-مدكور-ابو-العز-والبطل-رفعت-الجمال-اساطير-دمياط-في-نصر-أكتوبر



جدارية-ابطال-دمياط



جدارية-البطل-رفعت-الجمال



جدارية-عظماء-دمياط



رفعت-الجمال-بطل-دمياط