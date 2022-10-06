ذكرى نصر أكتوبر.. مهرجان رياضى بكفر الشيخ و"كرفان" للتوعية البيئية .. فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلق المهرجان الرياضي من محافظة كفر الشيخ بمسيرة تقدمها اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشارة بدء من وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، تُنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.



وانطلق ماراثون المشي بمشاركة 500 شاب، من أمام ديوان عام المحافظة مرورا بدوران المحافظة وصولاً إلى ديوان المديرية، ويتضمن المهرجان الرياضي ماراثون للمشي و فعاليات رياضية من اسكيت ولعبة الباتيناچ، تقدم المسيرة مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.



شارك أعضاء الجوالة من جميع مراكز شباب المحافظة المسيرة حاملين الأعلام، كما شارك أعضاء فريق شباب يدير شباب YLY المهرجان الرياضي، كما شارك أعضاء مراكز الشباب من جميع أرجاء المحافظة بتوفير وسيلة انتقال وزى رياضى مجسدين بألوانه طوال المسيرة علم مصر، بمشاركة مديرى الإدارات الفرعية، المسيرة بإشراف تنفيذى محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و تنفيذ فريق عمل الإدارة، وشارك جميع المشرفين الرياضيين بالمديرية، وتغطية إعلامية من فريق المركز الإعلامي بكفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن احتفالاتنا بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مستمرةـ مؤكداً أنه لا بد من ترسيخ مبادئ الوطنية والانتماء لدى الشباب والفتيات، ليعلموا أن قواتنا المسلحة قامت بأروع المعارك العسكرية بعبور قناة السويس ، واجتياح خط بارليف، وتدمير حصون العدو في الضفة الغربية، فسجل التاريخ أبهى وأروع إنجازات وانتصارات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدا بمشاركة الشباب والفتيات بالمهرجان الرياضي، والعروض التي شهدتها المحافظة لكرنفال وزارة الشباب والرياضة.



وأكد اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، أنه تشرف بالمشاركة في المهرجان احتفالا بالذكرى ال49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مقدما الشكر لمديرية الشباب والرياضة وكل الأطفال والشباب والفتيات المشاركين في الاحتفالات، مشيراً أن الدور البارز لقواتنا المسلحة من تضحيات ويكفينا شرفنا حرب أكتوبر التي تدرس في الكليات العسكرية.



ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.



أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضي الذي دعا له وزير الشباب والرياضة اليوم إنما هو تظاهرة رياضية، تجوب شوارع المدينة ابتهاجاً بذكرى نصر اكتوبر المجيد، و امتنانا بقلوب المصريين لتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين قدموا للعالم بأثره دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة و سطروا بحروف من نور بطولات تظل الأجيال ترويها جيل بعد جيل، مشيراً إلى احتفال مراكز الشباب بالمحافظة بذكرى النصر، من خلال عقد سلسلة من الندوات التثقيفية و الصالون الثقافي، مضيفاً أنه وسط هذه الاحتفالات، وجه وزير الشباب والرياضة برفع العلم المصري أعلى الهيئات الشبابية والرياضية إيذانا باحتفالات نصر أكتوبر العظيم.



عقب إنتهاء المهرجان الرياضي، استقبلت محافظة كفر الشيخ " كرفان "وزارة الشباب والرياضة، للتوعية البيئية الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27، باستضافة أعضاء نادي المناخ و البيئة ضمن فريق المتطوعين مع المبادرة الشبابية SRS ، كما قدم الأطفال المشاركين عرض فني بعنوان"حلاوة شمسنا " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء ، و تستمر الفعاليات علي مدار يومين متتاليين لزيارة جزيرة الشخلوبة و تفعيل نشاط تنظيف الشواطئ بشاطئ بلطيم، و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وبإشراف لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فريق عمل الإدارة.



أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضي الذي دعا له وزير الشباب والرياضة اليوم إنما هو تظاهرة رياضية، تجوب شوارع المدينة ابتهاجاً بذكرى نصر اكتوبر المجيد، وامتنانا بقلوب المصريين لتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين قدموا للعالم بأثره دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة و سطروا بحروف من نور بطولات تظل الأجيال ترويها جيل بعد جيل، مشيراً إلى احتفال مراكز الشباب بالمحافظة بذكرى النصر، من خلال عقد سلسلة من الندوات التثقيفية و الصالون الثقافي، مضيفاً أنه وسط هذه الاحتفالات، وجه وزير الشباب والرياضة برفع العلم المصري أعلى الهيئات الشبابية والرياضية إيذانا باحتفالات نصر أكتوبر العظيم.



عقب انتهاء المهرجان الرياضي، استقبلت محافظة كفر الشيخ " كرفان "وزارة الشباب والرياضة، للتوعية البيئية الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27، باستضافة أعضاء نادي المناخ و البيئة ضمن فريق المتطوعين مع المبادرة الشبابية SRS ، كما قدم الأطفال المشاركين عرض فني بعنوان"حلاوة شمسنا " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء ، و تستمر الفعاليات علي مدار يومين متتاليين لزيارة جزيرة الشخلوبة و تفعيل نشاط تنظيف الشواطئ بشاطئ بلطيم، و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وبإشراف لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فريق عمل الإدارة.



احتفتالات-بذكرى-انتصارات-اكتوبر



الاستعداد-لمؤتمر-المناخ



التوعية-بالبيئة



السكرتير-ت-العام-داخل--كرفان-وزارة-الشباب-والرياضة



السكلارتير-العام-للمحافظة



المسيرة-تطوف-شوارع-كفر-الشيخ



المسيرة-تنطلق-امام-محافظة-كفر-الشيخ



المشاركون



جانب-من-الحضور



جانب-من-العروض_1



جانب-من-المسيرة



جانب-من-المشاركين



جانب-من-المشاركين-في-العروض



جانب-من-المشاركين-من-الشباب_1



جانب-من--كرفان-وزارة-الشباب-والرياضة



رفع-الاعلام-اثناء-المسيرة



رفع-علم-مصر-اثناء-المسيرة



سيارة--كرفان-وزارة-الشباب-والرياضة



صورة-تذكارية



ضورة-تذكارية-للمشاركين



عروض--داخل-تالمحافظة



عروض-رياضية



عروض-متعددة-داخل-الديوان



عروض--وفنون



فعاليات-متععدة



كرفان-وزارة-الشباب-والرياضة



متابعة-العروض



مسيرة-الشباب-والرياضة



مسيرة-محافظظة-كفر-الشيخ



مسيرة-يقودجها-السكرتير-العام



مشاركة-فتيات-بالمسيرة



مشاركة-قيادات-المحافظة