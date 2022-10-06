ذكرى نصر أكتوبر.. الشيخ حسن مسعود ضمد جروج الجنود ورصد تحركات العدو

شمال سيناء ـ محمد حسين

عندما شهدت سيناء وقع الإحتلال على ارضها لم يحتمل ابناء الوطن القاطنين سيناء مشهد الابتعاد عن وطنهم، وكل هب ليؤدى دوره فى المقاومة والنضال لتتحرر الأرض.

الشيخ حسن مسعود سلامة، من عشيرة الدهيمات قبيلة السواركة بشمال سيناء منطقة الشيخ زويد، كان من بين هؤلاء الأبطال، الذين عرف عنهم الشجاعة فى مواجهة الإحتلال الإسرائيلى،كما يقول نجله "محمد "، لافتا ان بدايته كانت فى منطقته " المناخ" غرب مدينة الشيخ زويد على ساحل البحر المتوسط.

اضاف ان والده اقام نقطة تجميع للجنود والضباط المصريين تحت اشجار الاثل وسط كثيان الرمال بعيدا عن اعين جنود الاحتلال، ووفر لهم فيها مؤن الطعام والدواء، وكان يتابعهم متسللا لهم يحمل لهم مأكولات تعدها السيدات فى البيوت.

اضاف انه تواصل مع منظمة سيناء العربية للعمل تحت لواء الوطن، اضاف انه عمل من خلال مجموعة فدائية قوامها 5 ابطال معروفين وهم حسن على خلف، ومحمود ادهبيش، محمد ابومهاوش، وسويلم السلات، اضافه له، وتركز النشاط فى تجميع المعلومات حول تحركات العدو بمناطق ساحل شمال سيناء والطريق الدولى العريش القنطرة بنطاق ساحل الشيخ زويد، وارسالها عبر جهاز لاسلكى للقاهرة.

واوضح نجل المناضل الشيخ حسن مسعود، أن هذه المعلومات كانت تمثل صيد ثمين حيث تحتوى على رضد لكل مايمر عبر مسار الطريق من اليات ومعدات وتتم هذه بمساعدة اعين اخرى ترصد وتبلغ عن كل تحرك للعدو على كل شبر من ارض سيناء.

أضاف أن والده حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لدوره، لافتا انه اضافة لدوره الوطنى، كان دوره فى خدمة ابناء منطقته حيث عمل شيخ حكومى لعشيرة الدهيمات بمنطقة الشلاق حتى توفاه الله فى 2009م، ودور تنويرى فى ارشاد الناس واصلاح احوالهم ودور فى حل القضايا والمشاكل العالقة بينهم، وهمزة وصل بين الجهاز التنفيذى والمواطنين بعد تحرير سيناء .

الشيخ حسن مسعود مع قيادات



الشيخ حسن مسعود