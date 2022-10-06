خيط الجريمة.. قصة عامل قتل صديقه عمدا بسبب هاتف محمول فى شبرا الخيمة

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف عامل قتل صديقه بسبب استيلاء الأخير على الهاتف المحمول ملك المتهم.

تفاصل الواقعة بدأت بعدما طالبت المتهم صديقه باستعادة هاتفه المحمول على خلفية مساعدته في صيانة الهاتف، إلا أن المجنى عليه رفض فقام المتهم باستخراج سلاح ابيض "مطواه" ووجه ضربات تجاه جسده محدثاً إصابته والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحه.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16550 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 1822 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م . إ" 20 سنة، عامل، ، قتل المجنى عليه "ح . ع"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أداة "مطواه" موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "مطواه" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق عامل لقتله شخص عمدا لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة اليوم الرابع من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.