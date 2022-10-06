اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطط مصر لتوطين صناعة قطارات السكة الحديد والمترو × 7 معلومات

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:00 ص
خطط مصر لتوطين صناعة قطارات السكة الحديد والمترو × 7 معلومات مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى مصر لتوطين عدد من الصناعات ومنها القطارات ومترو الأنفاق، خاصة أن مصر تنفذ عددا من مشروعات الجر الكهربائى، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة النقل وعدد من الشركات العالمية المصنعة للقطارات، نلقى الضوء عليها في النقاط التالية.

1. تتعاون مصر مع شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية فى قطاع النقل "مترو الأنفاق"، حيث يتم تحديث عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالتعاون، تشمل إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثانى و23 قطارا للخط الأول.

2. يتم التعاون مع ميتسوبيشى فيما يخص الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة للجزء الغربي من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشي - أوراسكوم"، ودخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات.

3. تعمل مصر على توطين صناعة نظم الإشارات الخاصة بالسكك فى مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود عمال ومهندسين مهرة وبالتدريب المستمر على أحدث النظم التكنولوجية.

4. تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا لمشروع الخط الرابع للمترو.

5. تم توقيع عقد مع اتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو يشمل توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا.

6. يتم التعاون مع شركة تالجو الإسبانية في توطين صناعة عربات قطارات النوم فى مصر بالتعاون مع شركة سيماف.

7. توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين السكة الحديد وشركة تالجو الاسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة (100 عربة درجة أولى - مكيفة - 200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.


السكة الحديد

صناعة القطارات

صناعة قطارات المترو

المترو

مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل: الأتوبيس الترددي يستهدف القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائري

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:06 م

وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحرى.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:12 ص

وزير النقل يبحث مع الجانب اليابانى الموقف التنفيذى للخط الرابع للمترو

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:44 م

وزير النقل يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس الوزراء اليابانى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:39 م

وزير النقل يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة