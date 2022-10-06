حملات مكثفة لإزالة التعديات على الزراعة وأملاك الدولة بمركزى الفتح وأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز وقرى محافظة أسيوط حملات مكثفة لإزالة أية أشكال لتعديات على أراضي زراعية ، أو أملاك دولة أو مجاري مائية في إطار توجيهات الحكومة بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وحماية أملاك الدولة ومنع البناء المخالف العشوائي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد وجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية والترع والمصارف ومجرى النيل بالقرى، والنجوع بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع أولاً بأول وبصفة مستمرة للحفاظ على هذه الأراضي ومنع البناء العشوائي حفاظًا على حقوق المواطنين، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتعاون فيما بينها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والخارجين عن القانون للحد من هذه الظاهرة، وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة مخالفات ومنع أية أعمال بناء مخالفة للاشتراطات البنائية طبقاً للقانون ووفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة.



وتمكنت الوحدات المحلية لمركزي الفتح، وأسيوط من تنفيذ عدة حملات تم خلالها إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والري تحت إشراف حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ونوابهما ومسئولي الري والزراعة، والجمعية الزراعية وحماية الأراضي وأملاك الدولة وبالتعاون مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس عمر سيف النصر وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.



كان المحافظ قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.





جانب من إزالة التعديات (1)



جانب من إزالة التعديات (2)



جانب من إزالة التعديات (3)



جانب من إزالة التعديات (4)



جانب من إزالة التعديات (5)



جانب من إزالة التعديات (6)



جانب من إزالة التعديات (7)



جانب من إزالة التعديات (8)



جانب من إزالة التعديات (9)



جانب من إزالة التعديات (10)



جانب من إزالة التعديات (11)



جانب من إزالة التعديات (12)



