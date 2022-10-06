حكومة كوستاريكا تقدم مبادرة لتقنين الاستخدام الترفيهى للماريجوانا

فاطمة شوقى

قدمت حكومة كوستاريكا على الكونجرس مبادرة تهدف إلى تقنين الاستخدام الترفيهي للماريجوانا وتسويقها، مشيرة إلى أن تقنين الماريجوانا من الممكن أن يصبح أداة لخلق فرص العمل ومكافحة تهريب المخدرات، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

ووقع رئيس كوستاريكا ، رودريجو تشافيز ، ووزراء الصحة والزراعة والأمن ، أمس الأربعاء ، على مشروع القانون الذي ستناقشه الجمعية التشريعية قريبًا، قائلا "يهدف المشروع إلى تقنين ومراقبة وتنظيم استهلاك الماريجوانا وزراعته وإنتاجه وتسويقه للأغراض الترفيهية".

ووفقًا للحكومة ، يهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالماريجوانا الترفيهية ، وزيادة الدخل من خلال دفع الضرائب وفتح فرص العمل مع الشركات الجديدة، بالإضافة إلى أن المستهلكين بإمكانهم الحصول على الماريجوانا بأمان وتنظيم السلطات الصحية ، دون تعريض أنفسهم للعنف وتهريب المخدرات.

وتعتقد الحكومة أن التقنين سيقضي على أرباح الجماعات الإجرامية التي تربح من الاتجار غير المشروع ، مما سيمكن من تعزيز وزارة الصحة بموارد من الضرائب.

وأكد الرئيس تشافيز أنه "لا يخفى على أحد أن الماريجوانا يتم استهلاكها بشكل أكثر علانية في كوستاريكا"، كما طالب النواب بفتح نقاش "تقني وعقلاني" حول مشروع القانون بعد الاعتراف بأن "هذا ليس موضوعًا سهلًا. لكثير من الناس الذين لديهم شك بحسن نية ".

وطالب شافيز المجتمع الكوستاريكي بالاعتراف بالواقع واتباع "مسار الدول العقلانية والعديد من الولايات الامريكية التي شرعت ذلك".

ومنذ مارس الماضي ، أصبح إنتاج وتصنيع وتسويق الماريجوانا الطبية قانونيًا في كوستاريكا ، بعد عدة سنوات من المناقشة لقانون لم يتضمن الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.

تشير البيانات الواردة من شركة الاستشارات Grand View Research إلى أنه في عام 2020 ، بلغت قيمة سوق الماريجوانا العالمية 3.61 تريليون دولار ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي قدره 16.2٪ من عام 2021 إلى 2028 استجابة لارتفاع الطلب.

في حالة الماريجوانا الطبية ، تشير دراسات السوق إلى أنه في عام 2020 ، بلغت قيمة السوق 6822 مليون دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى 53883 مليون دولار في عام 2030 ، بنمو سنوي قدره 23.6٪ من 2021 إلى 2030.