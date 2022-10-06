حقائق يجب معرفتها عن الكوليسترول من أجل صحة أفضل

-الكوليسترول مكون طبيعي في دم الجميع ، ويدعم الوظائف داخل الجسم ، عندما يتسبب الكوليسترول السيئ في تراكم الترسبات في الشرايين ، فإنه يعتبر عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.في الواقع ، هناك عدة أنواع مختلفة من الكوليسترول. أهم ما يجب التركيز عليه هو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يُعرف باسم الكوليسترول "الضار". يمكن أن تتطلب المستويات العالية من هذه المادة في الدم أدوية أو تغييرات في نمط الحياة لخفضها.-وجد أن ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص لديهم كوليسترول LDL في المستوى "المرغوب" من خلال طريقة حساب قديمة ربما يحتاج في الواقع إلى علاج أكثر قوة ، وفقًا لدراسة قادها Seth Martin ، MD ، MHS في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز و نشر عام 2013 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب الطريقة الأحدث لحساب كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، التي نشرها نفس الباحثين في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في وقت لاحق من ذلك العام ، توفر تقييمًا فرديًا ودقيقًا أكثر للمخاطر.يمكن للدهون غير المشبعة أن تساعد في الواقع في خفض مستويات الكوليسترول.وتشمل هذه الدهون الأحادية غير المشبعة (مثل المكسرات وزيت الزيتون) والدهون المتعددة غير المشبعة (مثل الأسماك وزيت الكانولا).-أظهرت مراجعة لجامعة جونز هوبكنز لأكثر من 20 عامًا من الدراسات التي أجريت على أكثر من 150.000 فرد أن مخاطر الأدوية (مثل مشاكل الذاكرة والسكري) منخفضة للغاية ، في حين أن فوائدها القلبية الوعائية المحتملة عالية جدًا.تساعد الإرشادات الجديدة أنت وطبيبك على معالجة ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل فعال.اعتبارًا من عام 2019 ، أصبح لدى مقدم الرعاية الصحية إرشادات جديدة لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بناءً على مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، بالإضافة إلى توصيات جديدة لتقليل هذه القراءات. يمكنك أنت وطبيبك تصميم نهج يناسب احتياجاتك الفردية ، ويجمع بين تغييرات نمط الحياة والأدوية والمتابعة المنتظمة.-يستخدم فحص الكالسيوم في الشريان التاجي تقنية التصوير المقطعي المحوسب (CT) للكشف عن وجود الكالسيوم واللويحات المتراكمة في جدران شرايين القلب. يمكن أن يكتشف وجود أمراض القلب قبل ظهور الأعراض ويمنحك أنت وطبيبك فرصة لمعالجة المخاطر.-تؤكد الدلائل الإرشادية الجديدة حول تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على أهمية الكوليسترول الضار بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب المعروفة لديهم LDL 70 مجم / ديسيلتر أو أعلى ، يمكن أن تساعد الأدوية في خفض المستويات. وبالمثل ، يجب تقييم الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب والذين يزيد مستوى LDL لديهم عن 190 في قراءتين منفصلتين لحالة وراثية تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) ووضع خطة علاجية.-تقدم مثبطات PSCK9 حقبة جديدة في علاج ارتفاع الكوليسترول ، وخاصة النوع الموروث وراثيًا. يمكن أن يؤدي العلاج بمثبطات PSCK9 إلى خفض مستويات LDL بنسبة 50٪ أو أكثر على الرغم من أن الأدوية باهظة الثمن الآن ، إلا أن المصنعين والصيادلة والأطباء يعملون معًا للمساعدة في إتاحتها لمزيد من المرضى.