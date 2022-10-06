حدائق الرى تستقبل المواطنين بتخفيض 50% على تذاكر الدخول

كتبت أسماء نصار

استقبلت حدائق وزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية المواطنين اليوم بتخفيض تذاكر الدخول بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

‎يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .

وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وتطوير وتوسعة حديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة، والبدء فى تطوير مساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.