اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حدائق الرى تستقبل المواطنين بتخفيض 50% على تذاكر الدخول

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:25 ص
حدائق الرى تستقبل المواطنين بتخفيض 50% على تذاكر الدخول حديقة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت حدائق وزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية المواطنين اليوم بتخفيض تذاكر الدخول بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .

وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وتطوير وتوسعة حديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة، والبدء فى تطوير مساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.

 


وزير الرى

القناطر الخيرية

المولد النبوى

نصر أكتوبر



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:06 م

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات غدا لصيانة الشبكات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:26 ص

ضبط 4 عمال لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:18 ص

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:42 ص

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة