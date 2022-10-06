حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة ، حبس تشكيل عصابى ، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الشروق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على (مبلغ مالى) كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة الإسماعيلية بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (سائق، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات) وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول - سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضُبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـــة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.