جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت ترانزيت الكويت القاهرة الغردقه على رحلة طائره شركة مصر للطيران اشتبه محمود خميس مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس القسم فتلاحظ وجود أشياء تكرارية متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسن فتحى مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود حوالى 52 هاتف محمول ماركات متنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 22 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمد فاوى وأحمد نبيل واسلام موسى بحضور محمد طعيمة رئيس قسم الأمن الجمركى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.