جامعة كفر الشيخ تنظم مؤتمرا عن التغير المناخى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ مؤتمرًا بعنوان "التغيرات المناخية والحاجة إلي نهج عالم واحد صحة واحدة" CLIMATE CHANGE AND THE NEED FOR ONE WORLD... ONE HEALTH APPROACH، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بمشاركة كليات الطب ، طب الفم والأسنان ، الصيدلة ، التمريض، الطب البيطري والعلاج الطبيعي، وكليتي الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام بالغردقة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ومنسق عام المؤتمر الدكتور حسن يونس.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور علي أبوشوشة، والدكتور رضا صالح، نائبا رئيس الجامعة السابقين، والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتورة إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور يحيي زكريا عميد كلية الزراعة ، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية فى مجال الطب البيطري، الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى والعلوم، والزراعة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام جامعة كفرالشيخ بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويتضمن المؤتمر محاور: التغيرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغيرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات في رفع الوعي بالتغيرات المناخية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم البحث والتطوير في المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية وتطوير البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المُناخية، وتعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تؤمن بأهمية التعامل بجدية مع هذه المتغيرات المناخية من خلال عدة محاور تشمل تقليل أي تأثير سلبي للأنشطة داخل الجامعة على المناخ، والتعامل بإيجابية مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفعالية في تحسين البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف د.دسوقي سعى إدارة الجامعة إلى إبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الإبتكار في مجال التغيرات المناخية، موضحاً أن الجامعة تسعى جاهدة للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية من خلال إطلاق عدة مبادرات لترشيد الاستهلاك،مشيرا إلي أن الجامعة لها تصنيف متميز ضمن الجامعات العالمية الخضراء صديقة البيئة، فضلا عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في مجال الحد من تأثيرات تغيرات المناخ.



جانب من قعاليات المؤتمر



رئيس الجامعة ومشاركة جامعية



جامعة كفرالشيخ تنظم مؤتمر التغيرات المناخية والحاجة الي نهج عالم واحد صحة واحدة



كلمة رئيس الجامعة