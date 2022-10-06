جامعة عين شمس: استئناف الكشف الطبى وتقديم المقبولين بالمدن الجامعية الأحد

كتب محمود راغب

أعلن قطاع المدن الجامعية ب جامعة عين شمس ، عن توقف إجراءات الكشف الطبى وتقديم الملفات للطلاب المقبولين أيام الخميس والجمعة والسبت، بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوى الشريف، على أن يستأنف الكشف الطبى وقبول الأوراق اعتبارا من الأحد المقبل 9 أكتوبر.

وأشارت إلى أن توقيع الكشف الطبى على الطلاب الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية، يكون بالمدينة طلبة بالعباسية (للطلبة) وبالمدينة الرئيسية بمصر الجديدة (للطالبات).

ويبدأ الكشف الطبى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ولن يسمح بدخول أى طالب أو طالبة بعد الساعة الرابعة عصرا تحت أى ظرف، ولن يسمح لأى طالب أو طالبة ممن وصلت إليهم رسائل القبول بالتسكين إلا بعد إجراء الكشف الطبى.

وناشدت جامعة عين شمس الطلاب المقبولين سرعة التوجه للمدينة لاستكمال إجراءات القبول وإجراء الكشف الطبى خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أن أخر موعد لقبول أوراق الطلاب الخميس المقبل .

وحذرت الجامعة: عقب ذلك لن يتم النظر إطلاقا فى قبول أى طالب أو طالبة فى النتائج القديمة منعا لضياع الوقت وذلك لإتاحة فرص للطلاب الموجودين على قوائم الانتظار ولم يتم قبولهم حتى الآن.

وحددت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعي 2023/2022 .

وأشارت قطاع المدن الجامعية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومى سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية للوالد أو ولى الأمر.

كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث (كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومى، وعدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة).

وبالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية: صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.

وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأى بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، وعلى الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقى اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.