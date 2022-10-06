جامعة المنصورة الجديدة تختتم فعاليات الأسبوع التعريفى للطلاب الجدد بالبرامج الدراسية

فريق المحافظات

نظمت جامعة المنصورة الجديدة، أسبوعا تعريفيا لكليات الجامعة المختلفة وبرامجها، حيث تم الترحيب بالطلاب الجدد والقدامى، وتهنئتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمولد النبوي الشريف، وتم إستقبال طلاب جميع كليات الجامعة، وتعريفهم بما تشمله الدراسة بها، وبأقسامهم وأنظمتها المختلفة، ومجالات عمل كل كلية وبرنامج، والتأكيد على أن إدارة الجامعة تعمل لخدمة الطلاب وإزالة كافة العقبات التي تواجههم وتوضيح أهم الخطى لهم خلال مسيرتهم لتيسير العملية التعليمية بالجامعة، وذلك بوضع رؤى واضحة أمامهم عن الكلية التي تقدموا إليها، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب، لدفعهم نحو المساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030.



وقدم "رئيس الجامعة" تعريفا ببرامج الكليات، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد متمنياً لهم التوفيق والسداد، مطالبهم بالمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التي تطلقها كليات الجامعة، موجهاً رسالة للطلاب الجدد بأهمية ممارسة الأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم ، مؤكداً أن الجامعة تهدف إلى تخريج طالب قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للدولة ، وأن دور الجامعة ليس تعليما فقط، بل لها دور في التعليم والتدريب والتثقيف، وتنمية المهارات والإبداع.



وأوضح "الخولى" أن الجامعة بكافة كلياتها استعدت لاستقبال طلابها الجدد، والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وأنه تم وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية، والفنية، والاجتماعية، والثقافية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب وذلك لتنمية قدرات الطلاب وإكسابهم خبرات جديدة.



وإحتفلت كليات الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد بانتصارات أكتوبر المجيدة، والمولد النبوي الشريف، وقد تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزيين في العام الأول للجامعة، وتم التقاط الصور التذكارية.



وطرحت الجامعة عددا من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الدراسي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية، طرحت الجامعة برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفي مجال هندسة وعلوم الحاسبات، فقد طرحت في مجال هندسة الحاسب المسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، هندسة الذكاء الاصطناعي، وفي مجال علوم الحاسبات طرحت المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، أما كلية العلوم الأساسية المُتقدمة فتشمل برامجها: (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية). وفى مجال الطب طرحت الجامعة (برنامج الطب والجراحة). وطرحت في مجال طب الأسنان: (برنامج طب الأسنان)، وطرحت في العلوم الصيدلية برنامج: (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، وفي مجال العلوم الإدارية والأعمال طرحت برامج: (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، وفيةمجال الدراسات القانونية الدولية طُرِح برنامج المعاملات القانونية الدولية.





جامعة المنصورة الجديدة تختتم فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بالبرامج الدراسية المميزة (1)



جامعة المنصورة الجديدة تختتم فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بالبرامج الدراسية المميزة (2)



جامعة المنصورة الجديدة تختتم فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بالبرامج الدراسية المميزة (3)



جامعة المنصورة الجديدة تختتم فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بالبرامج الدراسية المميزة (4)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحدث (4)



جانب من الفعاليات (1)



جانب من الفعاليات (2)



جانب من الفعاليات (3)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (1)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (2)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (3)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (4)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (5)



فاعليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد (6)



