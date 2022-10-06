جامعة الملك سلمان توقع بروتوكولين مع "الرعاية الصحية" والمُنظمة العربية للسياحة

كتب: محمد صبحى

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية، اليوم الخميس، بروتوكولى تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمُنظمة العربية للسياحة، وذلك على هامش انعقاد مجلس أمناء الجامعة.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بهدف تبادل الخبرات وعقد الندوات والمؤتمرات لطلاب الجامعة وأطباء هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وتعزيز الترابط بين الجامعة والمجتمع المُحيط، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لطلاب كليتي (الطب البشري والتمريض) بممارسة التدريب الفعلي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، فضلًا عن قيام الجامعة بتدريب أطباء الهيئة وإتاحة برامج للدراسات العليا في المستقبل.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار حرص الجامعة والهيئة العامة للرعاية الصحية على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تأهيل الطلاب عن طريق التدريب والتعليم المستمر، حيث تعُد الهيئة إحدى الهيئات الثلاث التي يتكون منها نظام التأمين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية، كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتكامل بين المستشفيات التابعة للهيئة وكليات القطاعات الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقع بروتوكول التعاون، د. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، ود. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والمُنظمة العربية للسياحة؛ بهدف تعزيز ودعم التعاون المُشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات، ولتحقيق التوازن بين المعارف والمهارات لطلاب الجامعة في مجال السياحة والضيافة، ولدعم التعاون العلمي والفني والتقني وتنمية وتدريب الكوادر البشـرية في مجال السياحة.

وقع البروتوكول عن منظمة السياحة العربية، الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة، ووقع عن جامعة الملك سلمان الدولية الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة.

يذكر أن المنظمة العربية للسياحة تعُد إحدى مُنظمات العمل العربي المُشترك، وتعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، وتتخذ من مدينة جدة مقرًا لها، وقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أنواع الدعم والتسهيلات للمُنظمة، حيث تقوم المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، كما تعمل المنظمة جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمي مدروس يُسـاهم في تنمية الإنسـان العربي ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة.

شهد توقيع بروتوكولي التعاون حضور كل من، د. محمد عبدالحميد شعيره رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، ود. محمد حلمي الغُر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، كما شهد توقيع البروتوكول من أعضاء مجلس الأمناء، د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، ود. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأ. محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وأ. عادل حمودة الكاتب الصحفي، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق.

هذا، وقد ناقش الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية عددًا من الموضوعات، ومنها استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، والخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب وكذلك مراجعة القوائم المالية الخاصة بالعام الجامعي الماضي، والبرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة لطلابها في كافة التخصصات والبرامج العلمية، إضافة إلى فرص التدريب الميداني بالمؤسسات الصناعية والزراعية المختلفة.

كما ناقش المجلس عددًا من المُقترحات الخاصة بتطوير العمل الأكاديمي بالجامعة خلال الفترة القادمة.



جانب من توقيع العقد