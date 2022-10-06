تونس تُحبط 7 محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية

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تمكنت وحدات تابعة للحرس الوطنى بالوسط والساحل في تونس، من إحباط سبع محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية .

وألقت سلطات الحرس الوطني القبض على 166 مهاجرا، من بينهم 156 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، وعشرة تونسيين، واحتجاز خمسة مراكب بحرية.

وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني في منطقتي قابس وأريانة، من ضبط أربعة أشخاص كانوا يستهدفون تشكيل شبكة لاجتياز الحدود البحرية التونسية بشكل غير شرعي.

وذكر بيان للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أن دورية مشتركة من فرقتي الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بمدينة تالة والحدود البرية بمدينة حيدرة، تمكنت من ضبط 22 شخصا من جنسيات إفريقية، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي .

كما تمكنت دورية مشتركة من فرقتي الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بتالة وتاجروين، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتاجروين، من ضبط أربعة أشخاص يعملون ضمن شبكة متخصصة في تهريب الأجانب من الجزائر إلى تونس .

من جهة أخرى، في إطار التصدي لظاهرة التهريب، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمدينة تطاوين ودورية تابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط التونسي، من ضبط شاحنتين محملتين ببضائع مهربة، تصل قيمتها حوالي 165 ألف دينار .