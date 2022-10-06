توزيع 400 ألف علبة حلوى المولد بمشاركة مبادرة "حياة كريمة" ومؤسسة أبو العينين

وزعت مؤسسة أبو العينين الخيرية، 400 ألف علبة حلوى المولد على الأهالي في محافظة الجيزة، وعدد من المناطق على مستوى المحافظات وذلك بالتزامن مع قرب حلول المولد النبوى، وحرص الجمعية على إدخال البهجة والسرور على الأسر غير القادرة.

وجاءت هذه المبادرة برعاية سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، لتقديم يد العون والتوسع في العمل الخير ليشمل كل أصحاب الدخول المحدودة بتقديم المساعدات المالية والعينية وتوفير الرعايه الكامله الي المرأة المعيلة وذوي الهمم والأطفال الأيتام المقبلين على الزواج بتجهيز الفتيات واقامت حفل الزفاف الجماعي

كما تقوم المؤسسة على رعاية كبار السن والمرضى وتقديم الدعم على مدار العام كما تشارك في جميع المناسبات الدينية والأعياد لحرص المؤسسة دائما على التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وذلك.

والجدير بالذكر هو تعاون مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في مارس الماضى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي تعمل لتخفيف من الاعباء والمعاناه عن كاهل المواطن المصري البسيط والأسر الأكثر احتياجا وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي ظل تعليمات الدولة.

وعلى صعيد أخر، واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف و ذكرى نصر أكتوبر.

وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلًا في عددٍ من أعضائه بإطلاق مبادرة "المولد النبوي الشريف" بتكلفة اجمالية بلغت نحو 215 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن صرف مبلغ 600 جنيه إضافية للمرتب الشهري لعدد 110 ألف اسرة بتكلفة اجمالية بلغت نحو 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام جمعية الأورمان بتوزيع 1300 طن لحوم على عدد مليون اسرة بتكلفة 130 مليون جنيه، وفي السياق ذاته منحت مؤسسة العربي للتنمية نصف شهر إضافي لعدد 10 آلاف أسرة وتوزيع 37 ألف كرتونة غذائية على 37 ألف أسرة بتكلفة بلغت نحو 9 ملايين جنيه، فضلًا عن توزيع مؤسسة ابو العينين حلوى المولد النبوي الشريف على 120 ألف أسرة من الأكثر استحقاقًا وذلك بمحافظة الجيزة ومحافظات الصعيد بتكلفة 12 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 24 كيان رائد في العمل التنموي في مصر.



التحالف الوطنى للعمل الأهلى



حلوى المولد النبوى



توزيع 400 ألف علبة حلوى المولد