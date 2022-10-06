"تموين الأقصر": صرف 78 مليون رغيف و3866 طن دقيق وتحرير 736 محضر ومخالفة خلال شهر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل ومجهودات المديرية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد، قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بشن حملات تموينية مكبرة ومكثفة في الفترات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة.

وأسفرت نتيجة الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر وأزيد من السعر الرسمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام، وشملت جهود المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى عن صرف 78 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3866 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.

كما تم صرف مقررات شهر سبتمبر 2022 سلع تموينية بمبلغ 55 مليون جنيه بنسبة 97% بموجب البطاقات التموينية بما فيها المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، ما أدى إلى توافر السلع الأساسية ( زيت – سكر– مكرونة)، والإضافية وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الأسعار تم الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية ، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 936 الف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 42320 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

كما انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أى معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

ونجحت الحملات خلال الشهر الماضي تحرير إجمالى 736 محضر ومخالفة تموينية، حيث أنه في مجال المخابز تحرير 287 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن – عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام – عدم إعطاء بون صرف)، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 449 محضر تمويني (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - عدم إعلان عن الأسعار – عدم حمل شهادة صحية – عدم وجود فواتير – إدارة منشأة بدون ترخيص – غلق بدالين تموينية في المواعيد الرسمية).

أما فى مبادرة أهلاً مدارس فقد تم اشتراك إجمالى 194 معرضا ومحلا تجاريا ( معرض رئيسي، محلات مشاركة، مكتبات ) مشارك بمبادرة اهلا مدارس على مستوى المحافظة، بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجي وجاري المتابعة المستمرة، وفى الأوكازيون الصيفي تم اشتراك 101 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل إلى 20 – 50 % وجار المتابعة المستمرة.