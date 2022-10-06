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تفاصيل تشغيل 4 محطات مترو من المرحلة الثالثة للخط الثالث

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:00 ص
تفاصيل تشغيل 4 محطات مترو من المرحلة الثالثة للخط الثالث المترو
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع تفاصيل تشغيل المحطات الجديدة للمترو.

 

تشمل 4 محطـات: ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات

4 كم مسافة الجزء الأول من المرحلة الثالثة 

1 كم المسافة بين كل محطتين

150 شخص متوسط عدد ركاب عربة المترو الواحدة

1200 شخص متوسط عدد ركاب قطار المترو الواحد ( 8 عربات ) 

هذه المرحلة توفر (600-900) سيارة خاصة 

تفادى انبعاث 36 ألف كيلو من الانبعاثات الكربونية يوميا و13 ألف طن سنويا

 

يذكر أن الجزء الذى تم تشغيله تجريبيًا أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة كما أنه جارى العمل على قدم وساق فى الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذى يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائرى والتى سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك فى الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C والذى يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ].


المترو

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محطات المترو الجديدة

مترو الخط الثالث

اليوم السابع بلس



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