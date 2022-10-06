اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:40 م
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تعرف على مراحل أعمال تطوير ميناء العريش.. انفو جراف

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:18 م
تعرف على مراحل أعمال تطوير ميناء العريش.. انفو جراف تطوير ميناء العريش
كتب مدحت عادل

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نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، بالانفو جراف أبرز مراحل تطوير ميناء العريش،  بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.
 
وقالت المنطقة الاقتصادية إن التطوير ياتى ضمن رؤية وطننا العظيم في تنمية سيناء الحبيبة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير ميناء العريش التابع لها، والذي يعد المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، الذي ساهم بدور كبير خلال العام الماضي والحالي في تصدير منتجاتنا السيناوية للأسواق الخارجية فضلاً عن توفير فرص العمل لشبابنا في سيناء.
 
وفي الإنفوجراف التالي نسب تنفيذ التطوير في الميناء والانتهاء من رصيف سيناء 1 نهاية أكتوبر الجاري.
 
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المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

ميناء العريش



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