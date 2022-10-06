اليوم السابع
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تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:00 ص
تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة أحدث مقر باباوى فى تاريخ الكنيسة، حيث تم افتتاحها رسميا فى يوم السادس من يناير2019 ؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقداسة البابا تواضروس الثانى – أطال الله حياته ومتعه بالصحة والعافية – وهى تعد الأكبر حجما وسعة؛ حيث تقع على مساحة 15 فدانا؛ أى ما يعادل 63 ألف متر مربع؛ وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص.

وتحتوى كاتدرائية ميلاد المسيح على مبنى للمقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، كما تحتوى على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية.

ويوجد بالكاتدرائية من الداخل أيقونات مرسومة على الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح، وبشارة القديسة العذراء مريم؛ وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.   

وبعد هذه رحلة مختصرة وسريعة لقصة الكرسى المرقسى من الإسكندرية حتى العاصمة الإدارية الجديدة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه ميلاد المسيح

العاصمه الاداريه



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