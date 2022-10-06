تعرف على تفاصيل القوافل البيطرية المجانية لدعم صغار المربين

كتبت أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الآن.

‎1-تم تنفيذ 448 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ391 قرية بالمحافظات المختلفة.

‎2- استفاد من القوافل 237 ألف 361 حيوان فى كافة قرى محافظات الجمهورية لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها.

‎ 3- تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لـ 122 ألفا و939 رأس حيوان.

‎4- تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لـ 102 ألف 518 رأس حيوان.

‎5- تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لـ 36 ألفا 517 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لـ 897 حيوانات، وعلاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ10 آلاف 490 رأس حيوان.