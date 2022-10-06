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تعرف على المحطات التبادلية بمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.. إنفوجراف

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:00 م
تعرف على المحطات التبادلية بمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.. إنفوجراف المحطات التبادلية بمترو الأنفاق بعد افتتاح الخط الثالث
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة أ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.
 
المحطات التبادلية بمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة
المحطات التبادلية بمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة
 
وبافتتاح المحطات الجديدة للمترو تم اضافة محطة تبادلية جديدة للمترو وفى النقاط التالية نعرض المحطات التبادلية بالمترو:
 
محطة الشهداء وهى تقع بميدان رمسيس وتتبادل الحركة بين الخطين الأول والثانى
محطة السادات وهى تقع بميدان التحرير ويتبادل الركاب الحركة بين الخطين الأول والثانى
محطة العتبة وهى محطة تبادلية بين الخط الثالث والثانى
محطة ناصر وهى تبادلية بين الخط الأول والثالث
 

المترو

مترو الانفاق

محطات المترو

محطات المترو التبادلية

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