تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2022

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، بحجم تداول بلغ 255.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 9.4 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة، وقيمة تداول 4.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 890.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 160.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 151.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 74.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 249.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.76 مليار جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة"، بحجم تداول 4.3 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 503.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.55 مليار جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "جي بي أوتو"، بحجم تداول بلغ 460.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 30.75% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة- وهو أعلى مستوى منذ عامين- وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 25.14% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.