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"تصاريح العمل" بالداخلية تستقبل المواطنين اليوم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:12 ص
"تصاريح العمل" بالداخلية تستقبل المواطنين اليوم وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تستقبل الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بزهراء مدينة نصر الراغبين في استخراج التصاريح المختلفة اليوم الخميس تسهيلا على المواطنين.
 
وفى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الاحتفال بالمولد النبى الشريف، تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بزهراء مدينة نصر، يومى (الخميس، السبت) الموافقان 6 و8 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.
 
ويأتى ذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة المناسبتين والراغبين فى إستخراج تصاريح العمل.

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