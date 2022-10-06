ترامب يواصل مهاجمة "CNN": اخترعوا "الكذبة الكبرى" لتشويه سمعتى وربطى بهتلر

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب إن شبكة CNN يجب أن "تثبت الكذبة الكبرى" بشأن انتخابات 2020 في قضية التشهير التي رفعها ضد الشركة الإعلامية هذا الأسبوع.

قال ترامب لشبكة صوت أمريكا ان CNN لن تكون قادرة على إثبات في المحكمة أن ادعاءاته بأن انتخابات 2020 كانت مليئة بالاحتيال غير صحيحة: "إثبات الكذبة الكبيرة. الكذبة الكبرى ليست كذبة كبيرة على الإطلاق. انها عكس ذلك. كل الإحصائيات - لدينا كل شيء. للأسف ، لم يكن لدينا قضاة يريدون النظر في الأمر. لا يريدون تغيير الانتخابات ".

رفع ترامب دعوى قضائية بقيمة 475 مليون دولار ضد CNN يوم الاثنين ، متهمًا شبكة الأخبار باستخدام "نفوذها الهائل" للتشهير به عن طريق الاخبار الكاذبة.

ومن بين ادعاءات الرئيس السابق أن المذيعين والنقاد قد صاغوا مصطلح "الكذبة الكبرى" لتشويهه وربطه بـ "أحد أكثر الشخصيات بغيضًا في التاريخ الحديث" ، وهو ما يقصد به أدولف هتلر.

أشارت الصحيفة الى ان الرئيس السابق يواجه عائق قانوني كبير حيث ان وسائل الاعلام محمية بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي حيث يجب على المدعين اثبات ان الصحفيين او مءسسة إخبارية تصرفت بخبث مقصود او تجاهل متهور للحقيقة.

من جانبه استمر ترامب في الادعاء بأن انتخابات 2020 سرقت ، حتى بعد طرح كل مطالبة خارج المحكمة ولم يتم تقديم أي دليل حقيقي صالح على وجود تزوير واسع النطاق.

ووفقا للتقرير، أدت محاولته لإلغاء التصديق على انتخابات 2020 إلى ظهور تحقيقات ، بما في ذلك لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

يوم الأربعاء ، قال ترامب إن اللجنة التي وصف أعضائها "بلطجية ولصوص سياسيين" ، أخفقت في التحقيق في "تزوير الانتخابات"، واضاف: "الانتخابات هي الشيء الأول الذي لن يتحدثوا عنه إنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون التحدث عن ذلك. يعرفون أن الأرقام مزيفة. وهناك أدلة هائلة".