ونفى ترامب، فى تصريحات له، ارتكاب أية مخالفات، وقال "إنهم يستهدفوننى من أجل إسكاتي".

ومن ناحية أخرى انتقد ترامب التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالى " إف بى آى " لمقر إقامته فى فلوريدا في شهر أغسطس الماضي.

لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق، أكسبه الكثير من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

ويذكر أن ترامب يخوض معركة قانونية مكثفة مع وزارة العدل في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجعه " مارـ آ ـ لاجو بولاية فلوريدا والعثور على عشرات الوثائق السرية بما أثار الحديث عن انتهاكه للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ السجلات الرئاسية.

