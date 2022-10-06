أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه تعرض للاضطهاد خلافا للرؤساء السابقين لبلاده.
ونفى ترامب، فى تصريحات له، ارتكاب أية مخالفات، وقال "إنهم يستهدفوننى من أجل إسكاتي".
ومن ناحية أخرى انتقد ترامب التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالى " إف بى آى " لمقر إقامته فى فلوريدا في شهر أغسطس الماضي.
لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق، أكسبه الكثير من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ويذكر أن ترامب يخوض معركة قانونية مكثفة مع وزارة العدل في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجعه " مارـ آ ـ لاجو بولاية فلوريدا والعثور على عشرات الوثائق السرية بما أثار الحديث عن انتهاكه للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ السجلات الرئاسية.
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