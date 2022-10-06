تتويج الملك تشارلز 3 يونيو 2023.. ودايلي ميرور: أكبر شخص يتوج في تاريخ بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أنه من المتوقع إقامة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في 3 يونيو 2023 خلال مراسم رسمية ستقام في ويستمنسر ابي وسيشكل الحدث جزءًا من سلسلة من أيام الاحتفال للاحتفال بالبداية الرسمية لعهد الملك، على الرغم من اعتلاء تشارلز العرش في سبتمبر، بعد وفاة والدته.

في يونيو 2023 ، سيبلغ الملك 74 عاما، مما يجعله أكبر شخص يتوج في التاريخ البريطاني، وسيتوج إلى جانب زوجته الملكة ، كاميلا.

ومن المتوقع أن يكون حفل التتويج عبارة عن مراسم مخففة لتجنب الإسراف ، بسبب أزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على الكثيرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقال مصدر للصحيفة إن الحدث سيكون أقصر وأصغر وأقل تكلفة من حفل الملكة في عام 1953.

قال مصدر: "الملك يدرك جيدًا النضالات التي يشعر بها البريطانيون المعاصرون ، لذا سيرى أمنياته يتم تحقيقها من خلال ذلك على الرغم من أن حفل تتويجه يجب أن يظل صحيحًا ومخلصًا لتقاليد الماضي الراسخة ، إلا أنه يجب أيضًا أن يكون ممثلاً لملكية في العصر الحديث. العالم".

وأضافوا: "لطالما كان الملك مدافعًا عن نظام ملكي مبسط أو مخفض ، ويمكن القول بالتأكيد أن هذا المشروع يتناسب مع رؤيته. لقد تحدث بالفعل عن رغبته في مواصلة إرث والدته وهذا يشمل الاستمرار في التعرف على ما يمر به الناس يومًا بعد يوم".

وتفيد التقارير أيضًا أن الخطط تشمل تجمعًا متعدد الأديان يتألف من شخصيات مسيحية ومسلمة ويهودية وهندوسية وبوذية، حيث سؤدي الملك اليمين لكنيسة إنجلترا عند تتويجه لكنه أوضح أنه يريد رئاسة بريطانيا تحترم جميع الأديان.