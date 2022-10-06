بكين: الولايات المتحدة تُسمم الوضع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

كتب محمد جمال

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانج، أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال شوانج فى اجتماع لمجلس الأمن: "في الآونة الأخيرة، تشكل الولايات المتحدة تحالفات عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يزيد من خطر التصعيد العسكري وتتبع سياسة الكيل بمكيالين، وتسمم الوضع في المنطقة، وبالتالي تزايد التوتر على شبه الجزيرة الكورية في ضوء كل ما يحدث ليس مفاجئا، والتاريخ يظهر أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل مشكلة شبه الجزيرة".

يذكرأن، رفضت كل من الصين وروسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا لصاروخ باليستى.

وأشارت إلى أن هذا الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من ناحية أخرى، ذكر جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرى المدى.