بعد الإحالة للمفتي.. تواريخ مرتبطة بمحاكمة قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات الزقازيق، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها..

1ـ "8 أغسطس 2022"، ويشير لتاريخ ارتكاب الواقعة.

2 ـ "11 اغسطس 2022"، ويشير لتاريخ إحالة المتهم للجنايات، لمحاكمته بتهمة القتل العمد.

3 ـ "4 سبتمبر 2022"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محكامة المتهم.

4 ـ "6 سبتمبر 2022"، ويشير لتاريخ سماع أقوال الطبي النفسى المعالج للمتهم.

فيما استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمرافعة النيابة العامة بثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة " سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على يد زميل لها في الجامعة، بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.