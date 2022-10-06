بعد الإحالة للمفتى.. 9 معلومات عن محاكمة قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات الزقازيق من إسدال الستار على محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت "فتاة الشرقية"، بعد إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وخلال التقرير الحالى يستعرض "اليوم السابع" عدد من المعلومات حول القضية منها...

1- وجه للمتهم العديد من التهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض سكين.

2- الجنايات نظرت 4 جلسات في الدعوي قبل حجز الدعوي للحكم.

3- المحكمة نظرت أولي جلسات المحاكمة في 4 سبتمبر وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة.

4- مع نظر اولي الجلسات دفاع المتهم قال ان موكله كان يعالج من مرض نفسى.

5- في ثاني الجلسات استمعت المحكمة لأقوال الطبيب المعالج للمتهم، لتأمر المحكمة بإيداع المتهم مستشفي الأمراض النفسية.

6- تقرير المستشفي النفسية أكد أن لا يعاني من مرض نفسي ومسؤول عن أفعاله.

7- المحكمة استمعت لمرافعة النيابة والتي سردت تفاصيل الجريمة وملابساتها وكيف تأثر بمرتكب واقعة قتل نيرة أشرف.

8- المحكمة أحالت المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

9- الجنايات ستنطق بحكمها مطلع نوفمبر المقبل بعد ورود رأي المفتي.

وتعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.