باليوم والتاريخ.. اعرف المواسم الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى أبرزها رمضان

لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم خلال العام الهجرى الجارى 1444 هجريا، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى:
- المولد النبوى:
السبت 12 ربيع الأول الموافق 8 أكتوبر.
- الإسراء والمعراج:
السبت 27 رجب 1444 هجريا الموافق 18 فبراير 2023.
- النصف من شعبان:
الثلاثاء 15 شعبان لعام 1444 هجريا الموافق 7 مارس 2023.
- التماس هلال رمضان:
الثلاثاء 29 شعبان لعام 1444 هجريا الموافق 21 مارس 2023.
- غزوة بدر:
السبت 17 رمضان 1444 هجريا الموافق 8 أبريل 2023.
- ليلة القدر:
ليلة الثلاثاء ليلة 27 رمضان 1444 هجريا الموافق ليلة 18 أبريل 2023.
- عيد الفطر:
الجمعة أول شوال 1444 هجريا الموافق 21 أبريل 2023.
- يوم عرفة:
الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023.
- عيد الأضحى:
الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيو 2023.
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