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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دولية أوروبية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 04:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 2000 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

 

وتبين أن جداول وصول اليوم هى، 7 رحلات من ألمانيا، و4 من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا واخرى مصرية من مطار القاهرة، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.

 

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

 

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الألمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من ألمانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.


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