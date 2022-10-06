اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
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اليوم . ماراثون رياضى احتفالا بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر فى كفر الشيخ

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:23 ص
اليوم . ماراثون رياضى احتفالا بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر فى كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ينطلق ماراثون المشى من أمام ديوان محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس ، بمشاركة 500 شاب وفتاة من الشباب والرياضة من كافة مدن وقرى المحافظة، مروراً بدوران المحافظة وصولاً إلى ديوان مديرية الشباب والرياضة، ويشهد الماراثون فعاليات رياضية متنوعة خلال المسيرة، منها  كرفان وزارة الشباب للتوعية البيئية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،  إضافة للمهرجان سيتم استقبال كرفان وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية، الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة.

 


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