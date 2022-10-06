اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثى شمال غرب مأرب

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:10 م
اليمن: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثى شمال غرب مأرب ألغام ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد طفلان وأصيب ثالث، إثر انفجار لغم تابع لجماعة الحوثى فى محافظة مأرب شرق اليمن.

وقال المرصد اليمنى للألغام - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، اليوم الخميس، إن طفلين "8 سنوات"، و"12 عاما" قتلا، وأصيب طفل ثالث بجروح نتيجة انفجار لغم في قرية "ملاحا" بمديرية مجزر في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب.

وكان تقرير للمرصد ذكر - هذا الأسبوع - أنه وثق مقتل وإصابة 273 مدنيا جراء الألغام والعبوات والذخائر المتفجرة خلال فترة الهدنة منذ الثانى من أبريل الماضي وحتى الأول من أكتوبر 2022، وأشار التقرير إلى أنه من بين الضحايا 81 قتيلا منهم 43 طفلا وخمس نساء، إضافة إلى 192 مصابا من بينهم 82 طفلا و13 إمرأة.

 


اليمن

الحوثيين

اخبار اليمن

مآرب

الهدنه فى اليمن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة